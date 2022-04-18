بايدن وحلفاء أمريكا يصطدمون بمعضلة جديدة بشأن أوكرانيا

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاء الولايات المتحدة يواجهون "معضلة" بشأن المساعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا.

واتخذ الجيش الأوكراني موقفا متحديا في نهاية هذا الأسبوع رافضا الاستسلام لمطلب روسيا من قوات كييف في مدينة ماريوبول الساحلية الاستسلام.

وفي الوقت نفسه، يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاؤه هاوية جديدة في تقرير المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الولايات المتحدة في تسليح الدولة المحاصرة، حيث تشير روسيا إلى أنها قد تتخذ إجراءات أكثر عدوانية لوقف تدفق الأسلحة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وهناك مخاوف جديدة بشأن مدى سرعة نفاد ذخيرة أوكرانيا مع اشتداد القتال العنيف في دونباس حيث تحاول روسيا تطويق وقطع القوات الأوكرانية في سعيها للسيطرة على تلك المنطقة.

وفي الوقت الذي يحاول فيه مواصلة الضغط على الحلفاء لتقديم دعم أكبر في هذه المرحلة المقبلة، يجادل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الغرب يجب أن ينظر إلى تلك المعركة على أنها نقطة محورية حاسمة في كبح جماح الطموحات الجامحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإظهار التزام الغرب بالدفاع عن الديمقراطية ضد قوة استبدادية شرهة.

وحذر زيلينسكي من أنه إذا تمكنت روسيا من الاستيلاء على منطقة دونباس، فمن الممكن تماما أن يجدد بوتين محاولته للسيطرة على كييف.