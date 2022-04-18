أوكرانيا تعلن إكمال استبيان لطلب الانضمام لـ الاتحاد الأوروبي

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا أكملت استبيانا لطلب العضوية في الاتحاد الأوروبي. ما يمثل نقطة ان الانطلاق لاتخاذ القرار من قبل الكتلة.

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال إيهور زوفكفا، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، لهيئة الإذاعة العامة الأوكرانية:"اليوم ، يمكنني القول إن الوثيقة قد اكتملت من قبل الجانب الأوكراني".

وأضاف أن المفوضية الأوروبية ستحتاج إلى إصدار توصية بشأن امتثال أوكرانيا لمعايير العضوية اللازمة.

وتابع:"نتوقع التوصية... لتكون إيجابية، ومن ثم ستكون الكرة إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وواصل جوفكفا أن أوكرانيا تتوقع الحصول على وضع دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو خلال اجتماع مقرر للمجلس الأوروبي.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي يومي 23 و24 يونيو، وفقا لجدول أعمال المجلس على موقعه الإلكتروني.

وتابع:"بعد ذلك، سنحتاج إلى بدء محادثات الانضمام. وبمجرد أن نجري تلك المحادثات، يمكننا بالفعل التحدث عن عضوية أوكرانيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي".