زيلينسكي يدعو ماكرون لزيارة أوكرانيا لمشاهدة "إبادة جماعية".. تفاصيل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة أوكرانيا ليرى بنفسه أدلة على أن القوات الروسية ارتكبت "إبادة جماعية" بحق الأوكرانيين، وهو مصطلح تجنب ماكرون استخدامه.

وقال زيلينسكي لشبكة"'سي إن إن" في مقابلة مسجلة يوم الجمعة لكنها بثت يوم الأحد:"تحدثت معه أمس".

وأضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:"لقد أخبرته للتو أنني أريده أن يفهم أن هذه ليست حربا، ولكنها ليست سوى الإبادة الجماعية. دعوته للحضور عندما تتاح له الفرصة. سيأتي ويرى، وأنا متأكد من أنه سيفهم".

وقال الرئيس الأوكراني إنه يعتقد أن ماكرون يتجنب استخدام مصطلح 'الإبادة الجماعية' لأنه يعتقد أنه سيضر بفرص الانخراط الدبلوماسي مع روسيا.

وكان زيلينسكي قال في وقت سابق إن رفض ماكرون استخدام المصطلح "مؤلم جدا بالنسبة لنا".

ويشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال يوم الخميس الماضي لإذاعة "بلو" الفرنسية إنه "ليس من المفيد لأوكرانيا الدخول في تصعيد لفظي دون استخلاص كل الاستنتاجات".

وأضاف ماكرون:"كلمة إبادة جماعية لها مفهوم وتحتاج إلى توصيف قانوني، وليس من قبل السياسيين".