خالد النبوي ونور يخطفان الأنظار من كواليس مسلسل "راجعين يا هوى"

نشر الفنان خالد النبوي صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد "راجعين ياهوى " والذي يعرض خلال السباق الرمضاني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".

وظهر خالد النبوي في الصورة مع الفنانة نور وعلق قائلاً: "بليغ وماجي، مما نال إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم معه عبر التعليقات.

"راجعين يا هوى" يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة.

ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي، من بطولة النجم خالد النبوي، نور، طارق عبد العزيز وهنا شيحة.