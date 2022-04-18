ميدو لـ جماهير الزمالك: لا تشككوا في إخلاص أبناء النادي

أثنى أحمد حسام ميدو على ألعاب الصالات بنادي الزمالك مشددا على أن الزمالك النادي الوحيد في العالم القادر على التتويج بمثل تلك البطولات في الألعاب الأخرى في الظروف الصعبة.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مفيش نادي في العالم يقدر يجمع معظم ألقاب ألعاب الصالات زي الزمالك، في وسط الظروف والمشاكل اللي مر بيها النادي".



أضاف: "أوعوا تشككوا في إخلاص أبناء الزمالك، ولولا إخلاص أبناء الزمالك للنادي عمركم ما هتشوفوا مشاهد تتويجات الزمالك بمعظم ألعاب الصالات" .



وختم حديثه قائلا: "الزمالك بطل من قلب الأزمات، وهذه ميزة الزمالك التي كانت ولا زالت متواجدة بالنادي".