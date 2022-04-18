عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو لـ جماهير الزمالك: لا تشككوا في إخلاص أبناء النادي

ميدو
ميدو

أثنى أحمد حسام ميدو على ألعاب الصالات بنادي الزمالك مشددا على أن الزمالك النادي الوحيد في العالم القادر على التتويج بمثل تلك البطولات في الألعاب الأخرى في الظروف الصعبة.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مفيش نادي في العالم يقدر يجمع معظم ألقاب ألعاب الصالات زي الزمالك، في وسط الظروف والمشاكل اللي مر بيها النادي".

 
أضاف: "أوعوا تشككوا في إخلاص أبناء الزمالك، ولولا إخلاص أبناء الزمالك للنادي عمركم ما هتشوفوا مشاهد تتويجات الزمالك بمعظم ألعاب الصالات" .


وختم حديثه قائلا: "الزمالك بطل من قلب الأزمات، وهذه ميزة الزمالك التي كانت ولا زالت متواجدة بالنادي".

الزمالك احمد حسام ميدو نادي الزمالك جماهير الزمالك ميدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

انخفاض 7 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الاثنين

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

حظر دخول الدراجات البخارية وسيارات النقل المحملة بالأفراد لمدينة رأس البر

موضوعات متعلقة

مدرب طائرة الزمالك: وجود شيكابالا وعمرو زكي كان دافعا لنا للفوز بالدوري

ترشيحاتنا

حدث في 17 رمضان|غزوة بدر الكبرى ووفاة السيدة عائشة واستشهاد علي بن أبي طالب

بالقانون .. شروط إجراء التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية

الأولى من نوعها بالعالم.. صندوق علاج الإدمان يمنح الفرصة للمتعافين لإدارة مراكز العلاج

إسلام العشيري.. بطل مصري أنقذ 35 شخصاً من الحرب الروسية الأوكرانية

ابنة ضحية نجل الفنانة الشهيرة: رأيته مناسبا لي وتزوجته فقتل والدي| فيديوجراف

تصريحات أنشيلوتي تثير الجدل عقب فوز ريال مدريد على إشبيلية بالليجا..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كهف الخفافيش.. شاهد شقة كاملة باللون الأسود عمرها 89 عامًا|صور

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

عاصفة رعدية تضرب سيارة تويوتا على سرعة عالية.. ماذا حدث؟

حفرة الجحيم تفتح فمها.. ثقب في الماء يمكنه ابتلاع إنسان

فيديو

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ