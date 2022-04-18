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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ 567 موظفا في 16 جهة إدارية

صالح الشيخ رئيس الجهاز
صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، عن الانتهاء من دراسة  إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ " التسوية لعدد 567 موظفا في ١٦ جهة بالجهاز الإداري للدولة، وتم إخطار وزارة المالية لإعمال شئونها.


وقال الدكتور صالح الشيخ إنه تم خلال شهر مارس التسوية لعدد من الموظفين في عدة جهات منها،  178 موظفا بجامعة مدينة السادات، و146 موظفا بجامعة القاهرة و 80 آخرين بجامعة عين شمس، إلى جانب 56 موظفا في المركز القومي لخدمات نقل الدم بعدة محافظات، و 35 موظفا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، و 17 موظفا بمركز البحوث الزراعية. 

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وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.
 

التنظيم والإدارة إعادة التعيين التسوية وزارة المالية مركز البحوث الزراعية

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