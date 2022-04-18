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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في شهر التوعية بالولادة القيصرية.. طرق التعافي من العملية بشكل أسرع

صدى البلد

 هناك ارتفاع في معدلات الولادة القيصرية وذلك بسبب نمط الحياة غير المستقر، والتغيير في عادات الأكل، والسمنة، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ، وزيادة حالات الحمل بالتلقيح الصناعي وحمل التوائم ، وكبار السن ، والأمهات اللائي يطلبن الولادة القيصرية ، والخوف من آلام المخاض . 

الولادة القيصرية هي اجراء  لإنقاذ الحياة عند   المضاعفات التي تحدث أثناء المخاض.

 إنه ينطوي على قطع في جدار البطن والأنسجة العميقة حتى الجزء السفلي من الرحم خلف المثانة البولية. هنا يتم فتح الرحم ويتم ولادة الطفل " وفقا ل Indian express

 


ولكن بمجرد خروج الطفل ، ماذا يحدث للأم وكيف يبدو الجدول الزمني للتعافي ؟

 

خطوات للتعافي من الولادة القيصرية

إن التقنيات المتطورة في التخدير والجراحة جنبًا إلى جنب مع مواد الخياطة عالية الجودة ، واحتياطات التعقيم الصارمة ، واستخدام المضادات الحيوية المناسبة ، وتوافر الدم ومنتجات الدم ، أدت إلى انخفاض حالات الإصابة بالأمراض والوفيات.

عادة ما يخرج المرضى من المستشفى بعد 3-4 أيام من الجراحة. 

المشي المبكر مهم ، خاصة في المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة لمنع تكون الجلطات في الأطراف السفلية ، والتي يمكن أن تنتقل إلى الرئة وتسبب ضيق التنفس.

 ينصح الأطباء بالنشاط البدني محدود في البداية وينصح بالكثير من الراحة.

يتم وصف الأدوية الآمنة لتسكين الآلام والضمادات الحرارية لتخفيف الألم. 

يتلاشى الألم الجراحي ويكاد يتوقف في غضون أسابيع. 

ينصح بالنوم على الظهر والجانبين باستخدام وسادة مريحة ولكن ليس على البطن. 

 تُنصح المريضة بزيادة نشاطها حتى تشعر بالراحة - ولكن ليس لدرجة الإجهاد".

ويحذر الطبيب أيضًا من تجنب النشاط الشاق لمدة شهرين حتى تذوب الغرز الموجودة على الرحم ويلتئم الجرح تمامًا. "هذا يعني القليل من العمل في المنزل أو عدمه وعدم الركض خلف الطفل الصغير الآخر. 

 

لا ينصح باستخدام السدادات القطنية وأكواب الدورة الشهرية 

وفقًا للطبيب ، يُسمح للمريض بالاستحمام بشكل طبيعي حيث يتم عادة إزالة الضمادة في اليوم الثالث من الجراحة ويتم وضع ضمادة مقاومة للماء. بعد إزالتها في اليوم السابع يمكنها غسل منطقة الجرح بالماء والصابون وينصح بإبقائها جافة وارتداء ملابس فضفاضة مريحة.

أشياء أخرى يجب وضعها في الاعتبار:

* يمكن استخدام حزام شد البطن بعد الولادة بعد توقف الألم.

* يكون النزيف المهبلي أكثر في أول 3-4 أيام بعد الولادة ولكنه ينخفض ​​تدريجياً ويستمر حتى 3-6 أسابيع.

* أي تغير في الإفرازات المهبلية ، نزيف حاد بعد 7 أيام ، خروج جلطات ، رائحة كريهة ، سخونة ، زيادة ألم البطن يحتاج إلى عناية الطبيب.

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