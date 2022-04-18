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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد أذان المغرب اليوم.. احرص على الدعاء قبل الإفطار بدقائق

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم .. أصبح موعد أذان المغرب محل بحث الكثير من الصائمين فى اليوم السابع عشر  من رمضان اليوم، الإثنين الموافق 18 ابريل 17 رمضان، على محرك البحث العالمي “جوجل”، وقد ازداد البحث على اذان المغرب ومواقيت الصلاة 17 رمضان وعدد ساعات الصوم، لذلك ينشر موقع صدى البلد موعد اذان المغرب وموعد الافطار ومواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 ابريل 17 رمضان وعدد ساعات الصوم فى السابع  عشر من رمضان.

موعد أذان المغرب اليوم ومواقيت الصلاة 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 18 أبريل ، 17 رمضان  1443 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة 

صلاة الفجر : 3:54 ص

الشروق     : 5:25 ص

صلاة الظهر : 11:55 ص

صلاة العصر : 3:30 م

صلاة المغرب : 6:24 م

صلاة العِشاء : 7:46 م

 

دعاء الإفطار في رمضان

دعاء الإفطار في رمضان  ،  كان النبي - صلى الله عليه وسلم-يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار.

 

 دعاء الإفطار في رمضان ، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" ، وكان -صلى الله عليه وسلم- يقول: " اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.

 

دعاء الإفطار في رمضان  ، وعنه قال النّووي في شرح المهذّب: "يستحبّ للصائم أن يدعو في حَالِ صَوْمِهِ بِمُهِمَّاتِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا لَهُ وَلِمَنْ يُحِبُّ وَلِلْمُسْلِمِينَ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:" ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ.

 

دعاء الإفطار في رمضان  ، وقد أخرج البيهقي أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "ثلاثُ دَعواتٍ لا تُرَدُّ: دعوةُ الوالِدِ لِولدِهِ، ودعوةُ الصائِمِ، ودعوةُ المسافِرِ"، صحّحه الألباني ، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - كان إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قبل الإفطار قائلا: "أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ"، رواه أحمد.

موعد اذان المغرب اليوم مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب

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