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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزارة الأوقاف: توزيع 8 آلاف زي أزهري جديد للأئمة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، في إطار حرصها على توفير الزي الأزهري للأئمة عن بدء توزيع الدفعة الثانية من صرف الزي الأزهري الرابع للأئمة، وعددهم ( 8000 ) إمام، وذلك بمحافظات : (الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – القاهرة – المنيا – قنا – بني سويف – الأسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر – دمياط – مرسى مطروح – الأسماعيلية – شمال سيناء).

توزيع 8 آلاف زي أزهري جديد للأئمة

وشددت الأوقاف على الأتية أسماؤهم استلام الزي من مديرياتهم، مع الألتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الأجراءات والضوابط الأحترازية، على أن يتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

كما شددت على مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم، وإرسال مندوبيهم لتسلم الزي بدءًا من السبت 23 / 4 /2022م وحتى الخميس 28/ 4 / 2022م.

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مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة “رؤية” للفكر المستنير المترجمة باللغات المختلفة، كتاب : "مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة" باللغة السواحيلية بإشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف، أن منهجنا هو الوسطية دون إفراط أو تفريط ، ونواجه التفريط والتسيب بنفس حماسنا لمواجهة الإفراط والتشدد .

ويهدف هذا الكتاب إلى بيان مخاطر الإلحاد المسيس أو الموجه الممول ، قصد الإتيان على مجتمعاتنا من داخلها وتفتيتها بأيدي بعض أبنائها.

 ويفرق بين حرية المعتقد الاستهداف السياسي تحت مسمى حرية الاختيار ، فحرية المعتقد مكفولة ، والاستهداف الموجه قصد إثارة الفوضى وإسقاط الدول أو إضعافها أو تمزيقها من الداخل أمر لا يمكن أن يقبله أحد .

 كما يقدم الكتاب حلولا لمواجهة الفكر الإلحادي ومعالجة أسبابه وتفنيد شبه الملحدين , مع إبراز أهمية التدين الصحيح الخالص لوجه الله تعالى وليس التدين الشكلي أو السياسي , الصادّ عن دين الله.

ويتناول الطرق الوقائية والعلاجية للإلحاد، ودور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والمجتمعية في التوعية بمخاطره وتحصين مجتمعاتنا منه.
 

الأوقاف وزارة الأوقاف الزي الأزهري توزيع الدفعة الثانية من صرف الزي الأزهري مخاطر الإلحاد الهيئة المصرية العامة للكتاب مخاطر الإلحاد المسيس مواجهة الفكر الإلحادي الطرق الوقائية والعلاجية للإلحاد المؤسسات الدينية

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