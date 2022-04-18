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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل رانيا وسكينة الحلقة17.. مدحت تيخا يساعد روبي ومى عمر في الهروب

رانيا وسكينة
رانيا وسكينة

بدأت الحلقة السابعة عشر من مسلسل رانيا وسكينة، بهروب روبي (سكينة) ومى عمر (رانيا) من احمد كرارة شقيق رانيا واحمد خالد صالح حبيب سكينة، حيث اخبرهم مدحت تيخة بانهم متواجدين مع فريدة سيف النصر كبيرة الجابرية وسيسلموهما ويتمكن من مساعدتهما على الهروب.

مسلسل رانيا وسكينة" للفنانة روبي ومى عمر، يتم عرضه عبر قناة MBC-خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتجسد مي عمر دور "رانيا" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "سكينة" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

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مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

محمد صلاح احمد خالد صالح سليمان عيد شيرين مي عمر فريدة سيف النصر محمد صلاح العزب

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