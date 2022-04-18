لن يسلم أحد.. البنك الدولي يساوي في توقعاته المتشائمة بين الدول الكبرى والصغرى

ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن العالم يواجه انتكاسات في التنمية بمجالات التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين، علاوة على التراجع في النشاط التجاري، كما أن أزمات الديون وانخفاض قيمة العملة تحمل عبئًا ثقيلًا على الفقراء، مضيفة أن العديد من المناقشات هذا الأسبوع ستركز على هذه المواضيع.

وأعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الإثنين، أنه سيتم تخفيض توقعات النمو العالمي لعام 2022 من 4.1 في المائة إلى 3.2 في المائة.

وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مالباس أن الانخفاض بنحو نقطة مئوية كان مدفوعاً بتراجع التوقعات لأوروبا وآسيا الوسطى ، التي تشمل روسيا وأوكرانيا .

ومن المتوقع الآن أن تشهد المنطقة انكماشا بنسبة 4.1 في المائة.

قال مالباس: "الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق المتعلقة بـكوفيد في الصين ، تدفع معدلات النمو العالمية إلى الانخفاض ومعدلات الفقر لأعلى".

وذكرت رويترز نقلا عن مالباس، أن التوقعات تتقلص أيضا لبعض الاقتصادات المتقدمة والنامية لأن أسعار السلع والطاقة آخذة في الازدياد.

قال رئيس البنك الدولي إنه "قلق للغاية بشأن البلدان النامية"، مضيفا أنهم يواجهون زيادات مفاجئة في أسعار الطاقة والأسمدة والغذاء واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة.

بالإضافة إلى ذلك، قال مالباس إن مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية من المرجح أن يتحدث عن حزمة استجابة للأزمة مدتها 15 شهرًا تبلغ قيمتها حوالي 70 مليار دولار والتي ستمتد من أبريل 2022 حتى يونيو 2023 ، وفقًا لبلومبرج.

سيتم إرسال ما يقرب من 50 مليار دولار من هذا المبلغ في الأشهر الثلاثة المقبلة.

ووفقًا لبلومبرج ، قال مالباس: "هذه استجابة مستمرة وضخمة نظرًا لاستمرار الأزمة".

وأشار أيضًا إلى أن الحزمة الجديدة ستكون أكبر من 157 مليار دولار التي تم جمعها في المرحلة الأولى من جائحة فيروس كورونا.

يأتي إعلان البنك الدولي في الأسبوع السابع من الغزو الروسي لأوكرانيا ، الذي بدأ في 24 فبراير.

وأضر الصراع، الذي دفع عددًا من الدول إلى فرض عقوبات شاملة ضد روسيا، باقتصاد موسكو، لكن تداعياته انتشرت في جميع أنحاء العالم.