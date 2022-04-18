عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن يسلم أحد.. البنك الدولي يساوي في توقعاته المتشائمة بين الدول الكبرى والصغرى

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا

ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن العالم يواجه انتكاسات في التنمية بمجالات التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين، علاوة على التراجع في النشاط التجاري، كما أن أزمات الديون وانخفاض قيمة العملة تحمل عبئًا ثقيلًا على الفقراء، مضيفة أن العديد من المناقشات هذا الأسبوع ستركز على هذه المواضيع.

وأعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الإثنين، أنه سيتم تخفيض توقعات النمو العالمي لعام 2022 من 4.1 في المائة إلى 3.2 في المائة.

وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مالباس أن الانخفاض بنحو نقطة مئوية كان مدفوعاً بتراجع التوقعات لأوروبا وآسيا الوسطى ، التي تشمل روسيا وأوكرانيا . 

ومن المتوقع الآن أن تشهد المنطقة انكماشا بنسبة 4.1 في المائة.

قال مالباس: "الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق المتعلقة بـكوفيد في الصين ، تدفع معدلات النمو العالمية إلى الانخفاض ومعدلات الفقر لأعلى".

وذكرت رويترز نقلا عن مالباس، أن التوقعات تتقلص أيضا لبعض الاقتصادات المتقدمة والنامية لأن أسعار السلع والطاقة آخذة في الازدياد. 

قال رئيس البنك الدولي إنه "قلق للغاية بشأن البلدان النامية"، مضيفا أنهم يواجهون زيادات مفاجئة في أسعار الطاقة والأسمدة والغذاء واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة.

بالإضافة إلى ذلك، قال مالباس إن مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية من المرجح أن يتحدث عن حزمة استجابة للأزمة مدتها 15 شهرًا تبلغ قيمتها حوالي 70 مليار دولار والتي ستمتد من أبريل 2022 حتى يونيو 2023 ، وفقًا لبلومبرج. 

سيتم إرسال ما يقرب من 50 مليار دولار من هذا المبلغ في الأشهر الثلاثة المقبلة.

ووفقًا لبلومبرج ، قال مالباس: "هذه استجابة مستمرة وضخمة  نظرًا لاستمرار الأزمة". 
وأشار أيضًا إلى أن الحزمة الجديدة ستكون أكبر من 157 مليار دولار التي تم جمعها في المرحلة الأولى من جائحة فيروس كورونا.

يأتي إعلان البنك الدولي في الأسبوع السابع من الغزو الروسي لأوكرانيا ، الذي بدأ في 24 فبراير.

وأضر الصراع، الذي دفع عددًا من الدول إلى فرض عقوبات شاملة ضد روسيا، باقتصاد موسكو، لكن تداعياته انتشرت في جميع أنحاء العالم.

روسيا فيروس كورونا موسكو اقتصاد العالم معدلات النمو الاقتصاد بلومبرج البنك الدولي اوروبا فرض عقوبات النشاط التجاري معدلات الفقر مجالات التعليم رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس المؤسسة المالية صحيفة ذا هيل التعليم والصحة آسيا الوسطى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

درجة الحرارة اليوم .. الأرصاد: ارتفاع في الدرجات وتوقع سقوط أمطار خفيفة

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

الاثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

إحالة أوراق المتهم بقتل روان الحسيني إلى مفتي الجمهورية.. شاهد

في محاكمة حنين حسام| القاضي للآباء: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"

موضوعات متعلقة

اليابان وسويسرا تتفقان على إبقاء عقوبات صارمة ضد روسيا

روسيا وأوكرانيا.. هل تستعين موسكو بالمقاتلين السوريين في حربها؟

تسليح أوكرانيا في مواجهة روسيا.. الإدارة الأمريكية تواجه مازقا جديدا

حرب أوكرانيا..طابور من الشاحنات العالقة بين بولندا وبيلاروسيا بطول 80 كيلومترا

صحف الكويت: عودة التوتر لساحات المسجد الأقصى.. والرئيس السيسي يؤكد على ضرورة التوصل لحل عادل للفلسطينيين .. وولي العهد السعودي: المملكة تساند جهود حل الأزمة بأوكرانيا

آلاف الروس يفرون من موسكو للانضمام إلى اللاجئين الأوكرانيين في رحلتهم لإسرائيل

بايدن يستضيف قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا.. لماذا الآن

الشباب ينقلب على بايدن .. نتيجة صادمة لاستطلاعات الرأي عن أداء الرئيس الأمريكي

ترشيحاتنا

بـ لفيف الأوكرانية.. روسيا تدمر مركزا لوجستيا وكمية ضخمة من الأسلحة الغربية

احمي نفسك.. الشباب والرياضة تطلق الحملة القومية لمكافحة الابتزاز الإلكتروني

الزراعة :تسهيل انسياب السلع من مصر إلى الامارات

حبس وعزل من الوظيفة.. عقوبات رادعة للموظف المتورط في تسهيل مخالفات البناء

روسيا تعلن استهداف 84 منشأة عسكرية في أوكرانيا

عصام الحضري: أخطأت في حق النادي الأهلي وجمهوره ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكرم حسني لـ صدي البلد: بدأنا تحضير "مكتوب عليا" منذ فترة طويلة وأتطلع لتقديم أعمال مختلفة عن الكوميديا

هالة صدقي لـ صدي البلد: قابلت سيدات في المحاكم يعانين مثل "فاتن أمل حربي".. والمسلسل  فرصة للآباء ليشاهدوا ما يفعلونه بأبنائهم

كهف الخفافيش.. شاهد شقة كاملة باللون الأسود عمرها 89 عامًا|صور

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

فيديو

الوحدة بتقتلني وهنتج فيلم لـ حمو بيكا.. تصريحات مثيرة للفنانة نجوى فؤاد

عمري ما عملت الإغراء بجسمي.. تصريحات مثيرة للفنانة نهلة سلامة

متطرف يحرق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد

الخطبة متزدش عن 10 دقائق.. ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر 2022|فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ