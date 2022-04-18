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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن استهداف 84 منشأة عسكرية في أوكرانيا

روسيا تعلن استهداف
روسيا تعلن استهداف 84 منشأة عسكرية في أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو الروسي نفذ ضربات استهدفت 84 منشأة عسكرية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "سلاح الجو دمر مركزًا لوجستيًا بالقرب من لفوف يحتوي على شحنات كبيرة من الأسلحة الأجنبية التي وصلت إلى أوكرانيا قادمة من الولايات المتحدة ودول أوروبية".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة اللواء إيجور كوناشينكوف:"نفذ سلاح الجو الروسي، صباح اليوم بصواريخ عالية الدقة هجوما على المركز اللوجستي المشترك رقم 124 التابع لقيادة القوات اللوجستية للقوات الأوكرانية.. ما أدى إلى تدميره ودفعات كبيرة من الأسلحة الأجنبية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة ودول اوروبية خلال الأيام الستة الماضية".

وتابع "تم القضاء على 120 قوميا وتدمير 9 وحدات من المعدات العسكرية في ضربات على بلدة نوفوتوشكوفسكايا".

وأوضح المسؤول الروسي أنه "خلال النهار، دمرت صواريخ جوية عالية الدقة للقوات الروسية 16 منشأة عسكرية لأوكرانيا.. من بينها موقعان للقيادة، ونقطتان إسناد فضلا عن أماكن تمركز عناصر الخصم والمعدات العسكرية في بلدات بوباسنا وبارفينكوفو وكراسني ليمان".

وفي وقت سابق، كشفت روسيا عن تدمير 4 مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية بصواريخ "إسكندر"، فضلُا عن قصف 315 هدفا أوكرانيا الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميج-29" في إيزيوم، وواحدة من طراز "سو-25" في منطقة أفدييفك، بالإضافة إلى 11 مسيرة بدون طيار الليلة الماضية.

ودمرت صواريخ روسيا 16 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك 5 مواقع قيادة، ومستودع تخزين الوقود، و3 مستودعات للذخيرة والأسلحة في مناطق بارفينكوفو، وجولياي بو، وكاميشيفاخا، وزيلينوي القطب، فيليكوميخايلوفكا، ميكولايف، إلى جانب تنفيذ ضربات جوية استهدفت  108 مراكز لتجمعات عسكرية.

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