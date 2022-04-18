ميار الببلاوي: والدي ضابط وصعيدي وكان رافض دخولي الفن.. فيديو

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إن الدها كان يعمل ضابط وصعيدي، مشيرة إلى أن علاقتها بوالدها كان يشوبها الكثير من التوتر بسبب رفضه لدخولي الوسط الفني وانتصرت عليه في الرأي بعد فترة طويلة".

وأضافت الفنانة ميار الببلاوي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ""إن فقدان والدها كسر ظهرها، خاصة إننا 3 بنات.. والدي رباني على شهامة الرجال، خالني ست بميت راجل، مضيفة: وفاة والدي أثرت عليا بشكل كبير قراراتي كلها خطأ.. كان قبل كدة بينصحني وحاليا أعيش حالة من التخبط".

تابعت الفنانة ميار الببلاوي، ابني ووالدتي الراحلة خط أحمر، لا تسمح لأحد تجاوزه، ولا يمكن أن تقبل أن يتعرض أحد لابنها بأي سوء، مشيرة إلى أنها لا تمانع تداول أخبارها الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة، مضيقة الشخصيات العامة طبيعي أن يتم تدول أخبارهم عبر المنصات الإعلامية فأحيانا أعلم بعض المعلومات والأخبار عن أسرتي من الإعلام.



