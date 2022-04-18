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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أيقونة المجتمع ودورها.. ندوة بنادى طلخا الرياضى في الدقهلية

الندوة
الندوة

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الإثنين  ندوة عن دور المرأة في المجتمع والإسلام بقاعة النادى الاجتماعي بنادى طلخا الرياضي.

جاء ذلك بحضور منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومحمد فتحي مسئول برلمان الطلائع بالمديرية، والشيخ إبراهيم حسن إمام وخطيب مجمع الشيخ حسانين بالمنصورة، وفوزية شاهين مسئول إدارة شباب شربين، ويشارك في الندوة طلائع برلمان إدارة شباب شربين وطلائع إدارة شباب نبروه .

بدأت الندوة بتلاوةٍ عطرة من آيات الذكر الحكيم للطليع إبراهيم محمد ، ثم استهل فضيلة الشيخ إبراهيم حسن إمام وخطيب بمجمع الشيخ حسانين بالمنصورة ، كلمته الذى رحب فيها بالحضور حيث بدأ فضيلته بطرح أسئلة علي الطلائع وتحفيزهم ببعض الهدايا , لإحداث تفاعل فى الندوة بينه وبين الطلائع المشاركين .

وذكر فضيلة الشيخ إبراهيم أن الإسلام أولي للمرأة إهتمامًا لا نظير له وقد أولي إليها نظرة تكريم واعتزاز ، وأوضح  أن المرأة هي الأم والأخت، وهي الزوجة والابنة فهي الأصل والفرع لذا فقد أولها الإسلام مكانة خاصة فقد كلفها الله عز وجل بمهمة الاستخلاف في الأرض مع الرجل، وتربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة سوية، وجعلها علي درجة واحدة مع الرجل في التكريم والإجلال .

وأضاف فضيلة الشيخ إبراهيم أن الإسلام أولي للمرأة حقوق شتي كما أسند إليها واجبات عِدة ، فلهن مثل الذي عليهن وأن هناك نماذج في القرآن لسيدات كان لهنَّ دور الريادة في مجالات عديدة , فالمرأة في الإسلام حظيت بمكانة كبيرة حيث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إهانة المرأة وأمر بمعاملتهن بالحسني والرحمة فقال في خطبة الوداع "استوصوا بالنساء خير فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئًا فإنكم إنما أخذتموهن , بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناس قولي" , ويقول النبي صلى الله "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا وخيارُكم خيارُكم لنسائهم" ، وقد أوصي نبينا الكريم بحسن معاملة المرأة فقال إستوصوا بالنساء خيرا رفقًا بالقوارير .

وأضاف فضيلة الشيخ أن الإسلام راعي الفروقات  بين الذكر والأنثي، وبناءً على تلك الفروقات وضع الإسلام الأطر التي تحكم هذه العلاقة وحدد لكل منهما حقوقه وواجباته ليصبح الرجل هو المسؤل، عن توفير حياة معيشية مناسبة لأسرته، وأن دور المرأة هو رعاية الأسرة فأصبح لكل منهما دورًا منوط به .

وفي نهاية اللقاء قام الطلائع والطليعات من مختلف الإدارات بعرض مواهبهم في شتي المجالات ، الطليع يوسف السيد عبد العزيز تواشيح دينية من إدارة شباب شربين ، والطليع مصطفي فتحي مصطفي إنشاد ديني من إدارة شباب نبرة ، والطليعة أيه محمد رمضان شعر في حب رسول الله ،والطليع محمد إبراهيم السيد  إبتهالات دينية ، ثم الطليعه أمنية إبراهيم فى الشعر .

يذكر أن ذلك يأتى تنفيذ هذه الندوة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وبتوجيهات  علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، ومنى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني .

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