محمد مرجان : الأهلى أمام مواجهة جماهيرية وليست فنية فى المغرب

صرح محمد مرجان رئيس مجموعة أندية سيتى كلوب بأن فريق الأهلى سوف يواجه ضغط الجماهير بشكل كبير .

وأوضح محمد مرجان خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان الذى يقدمه محمد الليثى المذاع على إذاعة الشباب والرياضة، أن فنيات لاعبى الأهلى أفضل بكثير من الرجاء المغربى، ولابد من عدم التركيز مع ضغط الجمهور.

وأضاف مرجان أن الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى يواجه هجوم وانتقاد بعض الجمهور منذ قدومه ، وهو مدرب كبير وحقق نجاحات كبيرة مع فريق الأهلى خلال السنوات الأخيرة.

وكشف مرجان أن هناك مجموعة اقتصادية بين النادى الأهلى و بعض الجهات لعام 2045 وأن النادى الأهلى قام باستغلال العلامة التجارية له للنهوض اقتصاديا خلال المرحلة الحالية