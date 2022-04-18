ميار الببلاوي: لم أحب الفن أبدا.. ودخلته هربا من سيطرة والدي|فيديو

فجرت الفنانة ميار الببلاوي مفاجأة من العيار الثقيل، موضحة أنها لم تحب الفن والتمثيل في حياتها، ولكنها عملت به هربا من سيطرة والدها، فقامت بمعاندة والدها كثيرا بدخولها المجال الفني رغبة في الخروج من المنزل بأي وسيلة.

وأضافت ميار الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن والدها كان يعمل ضابطا لذلك كان حازما بشكل كبير في علاقته بهم في المنزل، موضحة أنها قدمت أعمالا فنية خدمت الجمهور والمجتمع مثل مسلسل الأئمة التي قدمتها ومن بينها مسلسل الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام الشافعي والإمام عبدالحليم محمود وهو قيمة كبيرة.



وتابعت ميار الببلاوي، نحتاج لمشاهدة أعمال فنية ونماذج جيدة على الشاشات بخلاف المعروض حاليا، مؤكدة أنها قدمت أعمالا هادفة وأخرى تجارية بحسب متطلبات السوق.

اسمها منال محمد توفيق واعر الببلاوي، وشهرتها ميار الببلاوي، ولدت في 24 من ديسمبر 1972 بمحافظة أسيوط، درست بكلية الآداب قسم الدراسات اليونانية لها ثلاث شقيقات.