بالتايجر المثير.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في عيد ميلادها الـ 26

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صورا جديدة بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“انستجرام”.

وظهرت كارولين عزمي، بإطلالة أنيقة ومثيرة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية بدلة مكشوفة من الجوانب والصدر والظهر باللون التايجر الفاتح وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابة ونالت اعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن رقتها وجمالها الطبيعى وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وشاركت كارولين عزمي في مسلسل “أبو العروسة”، وهو مسلسل تليفزيوني تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول عائلة “عبد الحميد”، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية والموضوعات التي تهم الأسرة المصرية، خاصة الطبقة المتوسطة التي ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصري.

2B42820A-C255-41A6-9EB4-235EB7D22409