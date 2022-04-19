ميار الببلاوي: بموت كل يوم بعد وفاة أمي.. وزيجاتي الفاشلة عطلت مسيرتي

حلت الفنانة ميار الببلاوي، ضيفه ببرنامج "خط أحمر"، المٌذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، ونرصد عبر العناوين التالية أبرز التصريحات:



ميار الببلاوي: ابني وأمي خط أحمر.. وأعيش حالة من التخبط.. فيديو

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إن ابنها ووالدتها الراحلة خط أحمر، لا تسمح لأحد تجاوزه، ولا يمكن أن تقبل أن يتعرض أحد لابنها بأي سوء، مشيرة إلى أنها لا تمانع تداول أخبارها الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة، مضيقة الشخصيات العامة طبيعي أن يتم تدول أخبارهم عبر المنصات الإعلامية فأحيانا أعلم بعض المعلومات والأخبار عن أسرتي من الإعلام.



ميار الببلاوي: أنا بمائة راجل.. ووفاة والدي كسرت ضهري |فيديو

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إن فقدان والدها كسر ظهرها، خاصة إننا 3 بنات.. مضيفة: "والدي رباني على شهامة الرجال، وده خالني ست بمائة راجل.

ميار الببلاوي: والدي ضابط وصعيدي وكان رافض دخولي الفن.. فيديو

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إن الدها كان يعمل ضابط وصعيدي، مشيرة إلى أن علاقتها بوالدها كان يشوبها الكثير من التوتر بسبب رفضه لدخولي الوسط الفني وانتصرت عليه في الرأي بعد فترة طويلة".

أسوأ يوم في حياتي|ميار الببلاوي: أنا بموت كل يوم بعد وفاة أمي..فيديو

دخلت الفنانة ميار الببلاوي، في نوبة بكاء شديد على الهواء بعد عرض صورة والدتها الراحلة قائلة:" ده أسوأ يوم في حياتي أنا بموت كل يوم وبقيت حقودة مقدرش أشوف حد معاه أمه وأنا من غير أمي وبموت لما أسمع حد يقول يا ماما.. بغير من ابني إني موجودة في حياته وأنا من غير أمي".

ميار الببلاوي: لم أحب الفن أبدا.. ودخلته هربا من سيطرة والدي|فيديو

فجرت الفنانة ميار الببلاوي مفاجأة من العيار الثقيل، موضحة أنها لم تحب الفن والتمثيل في حياتها، ولكنها عملت به هربا من سيطرة والدها، فقامت بمعاندة والدها كثيرا بدخولها المجال الفني رغبة في الخروج من المنزل بأي وسيلة.

ميار الببلاوي: زيجاتي الفاشلة عطلت مسيرتي.. ووجدت نفسي في الإعلام.. فيديو

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إن هناك الكثير من الأشياء في حياتها أبعدتها عن عملها من بينمها الزيجات الفاشلة والدراسة واهتمامها بابنها، ووجدت نفسي في الإعلام، مضيفة: قلبي كان السبب هزيمتي واتكسر وخسر كتير ودلوقتي بقى متلصم".

ميار الببلاوي: قدمت أعمالا فنية هادفة.. وأتمنى تغيير شكل البرامج الدينية التقليدية.. فيديو

قالت الفنانة ميار الببلاوي إنها قدمت أعمالا فنية هادفة منذ بداية عملها في مجال الفن، والذي عملت به هربا من سيطرة والدها، فقامت بمعاندة والدها، ولكنها لم تحبه.

ميار الببلاوي تكشف تفاصيل أول زواج في حياتها.. فيديو

كشفت الفنانة ميار الببلاوي تفاصيل زواجها الأول من المنتج السعودي عبدالله الكاتب، والذي كان يعد الحب الأول في حياتها وهي أول قصة حب تتوج بالزواج، قائلة: "أنا كنت جامدة في الجامعة، ونص الشباب بيحبوني".

ميار الببلاوي: أرفض لقب الفنانة التائبة والمعتزلة.. "بيوقف حالي".. فيديو

قالت الفنانة ميار الببلاوي إنها ترفض لقب "الفنانة التائبة" شكلا وموضوعا، لأنها لم تقدم شيئا مخالف للدين والمجتمع، و"الكلام دا غير وارد تماما، ومبحبش كلمة المعتزلة كمان، لأني معتزلتش، ومازلت بصور أعمال فنية، منها حاليا مسلسل بيت الشدة".

ميار الببلاوي تكشف تفاصيل اعتداء الجماعة الإرهابية عليها في 2013.. فيديو

كشفت الفنانة ميار الببلاوي تفاصيل تطاول الجماعة الإرهابية عليها، موضحة أن الواقعة كانت في عهد تولي عمها الدكتور حازم الببلاوي لرئاسة الحكومة.