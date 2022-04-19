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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

15 يوما.. تجديد حبس المتهمين بواقعة وفاة شخص بسبب أكياس المياه بالإسماعيلية

هشام زكريا المجني
هشام زكريا المجني عليه

 

أمر المستشار أحمد حجازي قاضي المعارضات في الإسماعيلية اليوم الاثنين بتجديد حبس 5 صبية 15 يوما علي ذمة التحقيقات في واقعة وفاة شاب بسبب إلقائهم عليه أكياس المياه.

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وكانت قد أمرت النيابة العامة أمس بحبس المتهمين وجميعهم "احداث" في أعمار بين 13 و18 عام 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

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النيابة توجه تهم ضرب أفضى الي موت للمتهمين 
وكانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ضرب المجني عليه هشام زكريا عمدًا مما أفضى إلى موته، واستعراضهم القوة واستخدامها ضدَّه بقصد إلحاق الأذى به؛ مما أدى لتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس باعتباره.
وأصدرت النيابة العامة بيان رسمي مساء أمس الأحد قالت إنها تلقت بلاغًا بوفاة المجني عليه هشام زكريا بالإسماعيلية بسبب انفعاله بعدما أَلقَى نحوه المتهمون أكياسًا مملوءة بالمياه، وذلك تزامنًا مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداولٍ واسعٍ لأخبارٍ حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي.

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