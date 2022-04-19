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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقرير: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق للتعاقد مع هالاند

هالاند
هالاند

أكدت تقارير صحفية، الاثنين، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، توصل لاتفاق مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية، فأن نادي مانشستر سيتي اتفق مع هالاند على حصوله على مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي للانتقال للفريق الصيف المقبل، ما يجعله صاحب أغلى راتب في الدوري الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة أن مانشستر سيتي سيقوم بتفعيل الشرط الجزائي في عقد هالاند والمُقدر بـ 63 مليون جنيه إسترليني، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة الأسبوع المقبل على الأرجح.

ويُعد هالاند البالغ من العمر 21 عامًا مطمعًا لكبار الفرق الأوروبية على رأسها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وبايرن ميونخ الألماني.

وسجل هالاند 33 هدفًا في 31 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم مع بروسيا دورتموند ومنتخب النرويج.

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