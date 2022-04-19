أمريكا تسعى إلى تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

يبحث مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية في كل أداة متاحة لهم لمحاسبة روسيا على حرب أوكرانيا، بما في ذلك إمكانية تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الاثنين، عندما سئل عن إمكانية تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب: “إننا نلقي نظرة فاحصة على القانون. وإذا كان هناك أي أداة متاحة لنا لمعاقبة روسيا بموجب القانون، فسنطبقها إذا كانت فعالة ومناسبة”.

وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن تعريف الدولة الراعية للإرهاب هو الدولة التي “قدمت دعمًا متكررًا لأعمال الإرهاب الدولي”. وهناك دول تصنفها الولايات المتحدة حاليًا على أنها دول راعية للإرهاب: كوريا الشمالية وإيران وكوبا .

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحدى محادثاته الهاتفية الأخيرة تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب.