تارا عماد: توقعنا انتقادات المهووسين بالنسخة الأمريكي من سوتس| خاص

كشفت الفنانة تارا عماد عن طريقة تعاملها مع انتقادات مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف رأت تعليقات الجمهور على مسلسل سوتس النسخة العربي الذي تشارك به في الموسم الرمضاني الحالي.



وقالت تارا في تصريحات ل"صدى البلد": لا ارد على الانتقادات وخاصة على السوشيال ميديا ولكن اقرئها واحاول ان افهم رأي الناس وفي البداية كنت اعرف ان هناك انتقادات وخاصة المهوسين بالمسلسل الأصلي ولكن بعدما شاهدوا المسلسل المصري احبوه وشعروا انه له روح مختلفة .

وكانت قد الفنانة تارا عماد على مقارنه النسخة العربية من سوتس بالعمل الاصلي.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": توقعنا المقارنة بين النسخة العربي والامريكي، ولكن اوأكد ان سوتس عمل مختلف، واضفنا عليه من الروح المصرية كثيرا، ولايوجد شبيه له في السباق الرمضاني، وفي البداية، الجمهور هاجمنا عند طرح البوسترات الرئيسية للعمل والبرومو ولكن بعد الحلقات الاولى من العمل اعجبوا به وتابعوه، واحبزا الشخصيات بالشكل الذي ظهرت به.



وكانت قد عبرت تارا عماد عن سعادتها بردود الفعل حول مسلسل سوتس بالعربي الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.



وقالت تارا في تصريحات ل"صدى البلد": سعيدة جدا بتحمس الجمهور للمسلسل، وأحببت شخصيتي جدا للعمل لأنها مجتهدة وتحب عملها وتحاول أن تصل إلي حلمها، وقد أخذت هذا الخط من النسخة الأمريكي وضفت عليه بعض التفاصيل.

تدور أحداث مسلسل " Suits" حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.

مسلسل"suits بالعربى" بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوى، وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

