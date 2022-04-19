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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام لقاءات المؤتمر الوطني للنشء في شمال سيناء

المؤتمر الوطني للنشيء
المؤتمر الوطني للنشيء بشمال سيناء

 

اختتمت مساء اليوم لقاءات المؤتمر الوطني للنشء بشمال سيناء،  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،  والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، والدكتورة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ).

رؤية مصر 20/ 30

 

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة .. أن عملية بناء الشخصية الانسانية عملية تطورية مستمرة ، ولا تقف عند حدود معينة من مراحل عمر الانسان .. فهى تبدأ مع بداية حياته وتنتهى بنهايتها .

وأضاف  ،  أن فكرة المؤتمر تأتى في اطار خطة الدولة ورؤية مصر 20/ 30 ، وهذه الفكرة قائمة على تنفيذ مؤتمر قومى يشمل جميع محافظات الجمهورية من خلال وزارة الشباب والرياضة ، بالإضافة إلى عدد من الشركاء القوميين الحكوميين وغير الحكوميين من الجهات الراعية .

ومن جانبه .. أكد عبد المقصود رمضان مدير إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة أن هذا اللقاء يعد هو اللقاء الرابع .. حيث سيقه عدد 3 لقاءات من قبل : اللقاء الأول بمركز شباب قاطية التابع لادارة شباب رمانة ، اللقاء الثاني كانت فعالياته بمركز شباب الحسنة بادارة شباب الحسنة ، واللقاء الثالث استهدف أبناء رفح والشيخ زويد المقيمين بالعريش واحتضن فعالياته مركز شباب 6 أكتوبر ، واليوم يعد اللقاء القمى الرابع لادارة شباب العريش .

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محافظ شمال سيناء: عودة الحياة الثقافية إلى المحافظة بافتتاح قصر ثقافة العريش

ختام لقاءات المؤتمر الوطني النشىء شمال سيناء

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