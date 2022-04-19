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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جزيرة مينداناو في الفلبين

زلزال
زلزال

أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل المتوسطي، اليوم الثلاثاء، رصد زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر يضرب جزيرة مينداناو بالفلبين.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أعلنت عن حدوث زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، وقع الزلزال على بعد 164 كيلومترا شمال غربي منطقة دوبو، بجزر أرو، وعلى عمق 6.8 كيلومتر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي إن مركز الزلزال حدد في البداية عند خط عرض 4.3303 درجة جنوبا، وخط طول 133.8311 درجة شرقا.

ولم يتم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" حتى الآن، ولم ترد تقارير فورية عن مدى تأثير الزلزال على المنطقة الساحلية الإندونيسية.

سواحل اندونيسيا زلزال تسونامي الفلبين ريختر

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