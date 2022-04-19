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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل صفيحة اللحم الشامية لـ الشيف أميرة شنب

صفيحة اللحم
صفيحة اللحم

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل صفيحة اللحم الشامية أو اللحم بعجين، دون تخمير، وطعم لا يقاوم يستحق التجربة. 

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المكونات


مقادير العجينة:

3 أكواب دقيق 
ربع كوب زيت نباتي
½ ملعقة صغيره ملح
كوب ماء دافئة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
 

-مكونات الحشوة:

150 جرام لحم مفروم
2 حبة طماطم كبيرة الحجم
بصلة وسط أو 2 بصل أخضر 
حبة فلفل رومي أحمر 
يمكن اضافة حبة  فلفل شطة حار حسب الرغبة 
ربع كوب زيت نباتي او زيت زيتون 
2 فص ثوم
ملح وفلفل اسود
ملعقة كبيرة صلصة طماطم 
ملعقة صغيرة زعتر جاف 
ملعقة صغيرة السبع بهارات 
ملعقة كبيرة دبس رمان


طريقة عمل العجينة


1. احضري وعاء، وضعي فيه الدقيق و الزيت و الملح والبيكنج بودر  جيداً ثم يضاف الماء ويعجن الخليط جيداً حتي تكون عجينه ناعمه و طريه و لا تلتصق باليد 
٢. غطى وعاء العجين بورق النايلون واتركية في مكان دافئ لترتاح العجينة لمدة ربع ساعة تقريباً.
٣. لعمل الحشوة، افرمي البصلة والطماطم فرماً ناعماً   الفلفل الاحمر  يوضعوا في وعاء ثم تضاف باقي مكونات الحشوة، تخلط جيدا، وملعقة الزعتر وملح وفلفل اسود ودبس رمان و البهارات و الزيت  و الصلصة و يمكن خلط المكونات في محضر الطعام، بعد ذلك يضاف اللحم المفروم ويقلب مع باقي المكونات.
٤. يسخن الفرن على حرارة عالية. ثم تدهن صواني مسطحة بقليل من الزيت.
٥. يرش دقيق على الرخامه قسّمي العجين إلى كرات ثم تفرد حتي تصل لسمك  نصف سم .
٦. ضعي 3 ملعقة كبيرة من الحشوة في وسط كل دائرة نفرد الحشو بالملعقة حتي تصبح طبقة رقيقة من الحشو فوق العجين .
٧. وزعي الفطائر في الصواني الخبز، تدهن بالزيت وتدخل إلى الفرن لتنضج اخبزيها في فرن محمى على 200 درجة مئوية لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتي تنضج ويصبح لونها ذهبياً من الأسفل 
٨. وتقدم بالهنا و الشفا. 

الفلفل الاحمر قطايف كشري إفطار الفرن الطماطم health

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