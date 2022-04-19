سريلانكا تطلب مساعدة مالية عاجلة من صندوق النقد الدولي

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن سريلانكا طالبت مساعدة مالية عاجلة من صندوق النقد الدولي، لمواجهة أزمتها المالية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

وحذر صندوق النقد الدولي أمس الاثنين، من أن الديون المتراكمة من قبل الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم، قد تبطئ التعافي الاقتصادي من الأزمة الناجمة عن وباء كورونا.

وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، قال صندوق النقد الدولي إن عبء الديون قد يعيق النمو في البلدان المتقدمة بنسبة 0.9% وفي الأسواق الناشئة بنسبة 1.3% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وحسب وكالة "فرانس برس" اتخذت الحكومات تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتها مع انتشار "كوفيد 19" قبل عامين، بما في ذلك تعليق سداد الديون أو تقديم قروض واسعة النطاق.

وقالت الوكالة الفرنسية إن هذه البرامج أدت إلى ارتفاع مستويات الديون لبعض القطاعات، بما في ذلك تلك الأكثر تعطلا بسبب الفيروس، مثل السياحة والمطاعم، فضلا عن الأسر ذات الدخل المنخفض.

وذكر تقرير النقد الدولي أنه من المتوقع أن تخفض الأسر المقيدة ماليا والشركات الضعيفة، التي نمت من حيث العدد والنسبة خلال الجائحة- الإنفاق أكثر، لا سيما في البلدان التي يكون فيها إطار الإعسار غير فعال والحيز المالي محدود".

وتابع "حيثما يسير التعافي على قدم وساق وتكون الميزانيات العمومية في حالة جيدة، يمكن تخفيض الدعم المالي بشكل أسرع، مما يسهل عمل البنوك المركزية".