الإفطار مع الأسود.. تجربة فريدة تقدمها حديقة حيوان بالإمارات في رمضان

كشفت حديقة حيوان العين في مدينة أبوظبي، عن تجربة فريدة من نوعها للصائمين، حيث قررت إطلاق جولة سفاري خلال شهر رمضان المبارك تتمثل في تجربة مذهلة للإفطار مع الأسود.

قررت حديقة الحيوان في العين إقران إفطار رمضان، مع وقت إطعام الأسود، وبعبارة أخرى، فهي تجربة جديدة لسهرة رمضانية من خلال مشاهدة الأسود عن قرب وبشكل شخصي مع بعض الترفيه.

يتم تقديم تجربة "الإفطار مع الأسود" على أطراف منطقة الأسد، التي تشبه إفريقيا تمامًا، وستشمل الخطة الكاملة رحلة غروب الشمس وتجربة قائمة طعام على حافة منطقة الأسود.

يبدأ الإفطار مع الأسود كل يوم من الساعة 5:30 مساءً حتى 8 مساءً، ومع ذلك، فهو مخصص فقط للمجموعات المكونة من 4-12 شخصًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق.

وبحسب التقارير "سيتمكن الزوار من الاستمتاع بوجبة الإفطار على بعد أمتار قليلة من ملك الغابة، يأتي هذا جنبًا إلى جنب مع أجواء الضيافة الفاخرة".

إلى جانب السهرة الرمضانية، تقدم حديقة حيوانات العين رحلات سفاري صباحية كل يوم من الساعة 9 صباحًا.

الإفطار مع الزرافات

من ناحية أخرى، تقدم حديقة الإمارات للحيوانات في الباهية تجربة طعام مماثلة، لكن بدلاً من الأسود، يمكن للزوار الإفطار مع الزرافات.

تبدأ الجولة في الساعة 6:30 مساءً للمجموعات المكونة من خمسة أفراد، ويمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ساعتين.

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