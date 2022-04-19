سلطنة عمان.. بنك مسقط يفرج عن 260 سجينا ضمن مشروع فك كربة

أعلن بنك مسقط عن تقديم دعم ماليٍّ للمشروع التطوعي والمبادرة الإنسانية "فك كربة" في نسختها التاسعة، وذلك التزامًا منه بتعزيز دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع وللسنة الخامسة على التوالي.

وتأتي هذه المبادرة بتنظيم من جمعية المحامين العمانية وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء. وفي هذه النسخة، سيقدم بنك مسقط دعما ماليا للمساهمة في الإفراج عن 260 حالة إنسانية ممن عليهم أوامر حبس منفذة أو قيد التنفيذ نتيجة مطالبات مالية مترتبة عليهم جراء قضايا (مدنية- تجارية- شرعية- عمالية). هذا وبلغ إجمالي الحالات التي ساهم البنك في الإفراج عنها 826 حالة خلال الأربع سنوات الماضية، علمًا بأن الحالات التي يدعمها بنك مسقط غير مسجلة في قضايا البنوك أو المؤسسات المالية.

وتعد مبادرة "فك كربة" من المشاريع التطوعية الناجحة؛ حيث تنفذ من خلال جهود تطوعية يقوم بها المحامون وقد ساهمت المبادرة في دعم العديد من الحالات المتعسرة لأسباب مالية مختلفة ونجحت هذه المبادرة في إدخال الفرح والسرور في نفوس العديد من الأسر العمانية، ومنذ انطلاقتها في عام 2012م، عكف القائمون على المبادرة على زيادة وعي المجتمع بأهمية التكاتف المجتمعي الذي قامت عليه فكرة المبادرة من خلال تنظيم فعاليات توعوية في مختلف محافظات السلطنة والعمل على ترجمة رؤية البرنامج الهادفة إلى تحويل المبادرة إلى مشروع مستدام يخدم الفئات المستفيدة على مدار العام.