توفير اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في الجمعيات الزراعية.. تفاصيل

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ٣٧ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٢ وحتى ١٨ أبريل الجاري.

وأشار الإنفوجراف إلى أنه بمديرية الزراعة بمحافظة القليوبية وبحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تم المرور على زراعات القمح، والصوامع بمراكز قليوب وشبين القناطر والخانكة وبنها ولقاء عدد من المزارعين لحثهم على توريد المحصول، كما تم المرور على الزراعات الحديثة صوب الخضر بقرية المنشأة الكبرى والمنزرعة بالفلفل الإسباني والخيار الروسي، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ازالة عدد (9) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما تم شن حملات رقابية على أسواق بيع وتداول المبيدات اسفرت عن ضبط (600) قرص مبيد حشري، كما تم عقد عدد (36) ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الاستخدام الأمثل للمبيدات و مراكز تجميع الالبان و الري الحديث.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة استمرار حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الاراضي الزراعية، كما تم زراعة 30 فدانا من محصول القطن، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات لمناقشة استعدادات موسم توريد القمح، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 432 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 20 ألف و269 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية، وتحصين 17 ألف و269 جرعة ضد وحمى الوادي المتصدع، كما تم عقد 27 ندوات إرشادية.

وخلال هذا الأسبوع نظمت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، ندوات ارشادية، لتوعية المزارعين بضرورة توريد محصول القمح للشون فور الحصاد مباشرة، كما تم الاطلاع على بعض مشاكل المزارعين، والعمل على حلها، كما تم توفير منتجات لحوم وسلع غذائية بالجمعية الزراعية بمركزي فارسكور وكفر سعد، بأسعار مخفضة، كذلك تم عقد ندوة بعنوان التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاج الزراعي، كما تم عقد اجتماع بحضور مديري الإدارات الفنية والإدارية، لمتابعة حصاد وتوريد القمح وتوعية المزارعين والعمل على التيسير عليهم وحسم أي شكوى فورا، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد اول ايام حصاد الحقول الارشادية لمحصول الشعير ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية المحصول الشعير.



كذلك افتتحت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، موسم حصاد القمح بكوم أوشيم، كما استقبلت مديرية الزراعة مسئولي البنك الزراعي المصري لمناقشة الموضوعات المشتركة وعرض المشكلات وتقديم الحلول وتسهيل العقبات لخدمة المزارعين، كما تم إزالة 3 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي، كما أعلنت أيضا عن استمرار حملات المرور على الزراعات في الحقول.



بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، متابعة الزراعات بالوحدة البستانية بالمديرية ورى الشتلات ومتابعة تطور عقل التين والعنب، وصوب الخضر، كما انطلقت أيضا القافلة الزراعية التنموية لأعمال مكافحة سوسة النخيل بمدينة طور سيناء، كما أعلنت استمرار استقبال محصول القمح مع حث المزارعين لضرورة توريد المحصول، مع تأكيد المديرية علي تذليل كافة العقبات أمام المزارعين، كذلك تم تشكيل فريق عمل من مختلف العاملين بالمديرية زراعيين وإداريين للعمل بالصوب الزراعية بمزرعة التسمين وتدريب الخريجين الجدد علي اعمال الزراعات المحمية.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران حاليا ٤ إصدارات رسمية، الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.