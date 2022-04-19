في حملات تموينية مكبرة.. ضبط 1314 قضية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت الحملات عن ضبط (1314) قضية تموينية متنوعة من بينها (6) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (11,980 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز " -5120 عبوة) (354) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (174,980 طن "لحوم - دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف" – 1230 عبوة – 3303 عبوة سجائر – 15 إسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (604) قضايا فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (30 قضية دقيق "تجميع – تصرف" – 103 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 83 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 4 قضايا عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 19 قضية توقف عن الإنتاج – 27 قضية بيع خبز بأزيد من السعر – 338 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (88,8 طن دقيق مدعم "تصرف"– 5,150 طن دقيق مدعم "تجميع" –200 رغيف بلدى مدعم – 29 بطاقة تموينية ذكية) ، وكذا (13) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (850 كجم "أسمدة زراعية " – 9924 عبوة سلع تموينية).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (276,610 طن – 16274 عبوة – 3303 عبوة سجائر – 15 أسطوانة بوتاجاز – 29 بطاقة تموينية ذكية) .

كان أبرز تلك القضايا ضبط (138 طن "ملح طعام") معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج ملح الطعام) بمحافظة المنوفية وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى بالإسكندرية) لتصرفه فى كمية قدرها (82,05 طن دقيق بلدى مدعم) ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (5 أطنان "لحوم مجمدة – مقطعات لحوم") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية و ضبط (7,21 طن "أرز – مكرونة – زيت طعام") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وتم ضبط (3,2 طن "مكرونة – زيت طعام") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة ما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية و ضبط (12,28 طن أسماك مملحة ومدخنة) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة) بمحافظة الجيزة.

ونجحت الحملات فى ضبط (3,016,090 مليون قرص أدوية مختلفة الأنواع من بينها 3 ملايين قرص بدون مستندات مجهولة المصدر – 7530 قرص متنوع "منتهية الصلاحية" – 8560 قرص ادوية متنوع غير مسجلة بالجهات المعنية المختصة - 419296 عبوة قطرة "عين" غير صالحة للاستخدام لمخالفة طرق التخزين والحفظ) ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية و ضبط (6 أطنان"دقيق أبيض – أرز – سكر حر") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط (100 طن إضافات أعلاف حيوانية خام) معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج "الأعلاف الحيوانية") بمحافظة المنوفية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.