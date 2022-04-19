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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

حتى نهاية رمضان.. تخفيضات تصل ل60% ضمن مبادرة كلنا واحد

صدى البلد

تواصلت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) والتى تستمر حتى إنتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ويشارك في المبادرة عدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

وتتوافر في المنافذ السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

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