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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خنقاه بقطعة قماش.. صبط المتهمين بقتل سائق توك توك بالإسكندرية

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بتغيب شقيقه (سائق مركبة "توك توك") عقب خروجه بمركبة "التوك توك" قيادته للعمل.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية ، والتى أسفرت جهوده إلى وراء إرتكاب الواقعة (شخصان ، مقيمان بدائرة القسم). حيث إستقل المتهمان  مركبة "التوك توك" قيادة المتغيب لتوصيلهما لمحل سكن أحدهما وحال سيرهم بدائرة القسم قاما بخنقه بإستخدام قطعة قماش حتى فارق الحياة، ثم قاما بإلقاء جثته بأحد المجارى المائية بدائرة القسم والإستيلاء منه على المركبة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تم بإرشادهما العثور على جثة المتغيب وضبط (مركبة التوك توك المستولى عليها) ، وأضافا بتخلصهما من الأداة المُستخدمة فى الواقعة بإلقائها بالمجرى المائى المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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