الأردن الخامس في قائمة الدول المستوردة من مصر بـ 188 مليون دولار

قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الأردن يحتل المرتبة الخامسة في قائمة أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال 2021 بنسبة 4.6% من إجمالي صادرات القطاع.

وأضاف الضوى خلال ندوة المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم ان حجم الصادرات المصرية الغذائية للأردن سجلت 188 مليون دولار 2021 مقابل 169 مليون دولار خلال 2020 بنسبة نمو 11%.

واعلن الضوى عن قيام المجلس ببعثة تجارية لقطاع الصناعات الغذائية والطباعة والتغليف خلال الفترة من 29- 31 مايو 2022 إلى الأردن بمشاركة مستوردين من فلسطين وسوريا والعراق والأردن”.

ولفت الى أن 355 شركة مصرية تصدر إلى السوق الأردني المنتجات الغذائية منها زيوت الطعام والتي تستحوذ على 17% من صادرات القطاع للاردن بنحو 32 مليون دولار، ثم صادرات الأجبان مستحوذة على 15.9% بما قيمته 30 مليون دولار، ثم صادرات محضرات حبوب وبسكويت بما قيمته 12 مليون دولار.

بالإضافة الى صادرات مصر من أعلاف حيوانية إلى الأردن ما قيمته 11 مليون دولار، ومن الزيتون بقيمة 9ملايين دولار، وبطاطس مصنعة شيبس بقيمة 8 ملايين دولار، وبطاطس مجمدة بقيمة 8 ملايين دولار، والمحضرات الغذائية المتنوعة نحو 7 ملايين دولار.

وسجلت صادرات الشيكولاتة من مصر إلى الأردن نحو 6.5 مليون دولار وحساء ومرق نحو 7 ملايين دولار، وخضار مجمد نحو 7 ملايين دولار، وصادرات محضرات الخضر نحو 4 ملايين دولار، وتبغ مصنع نحو 6 ملايين دولار، وصادرات دهون نباتية ومرجرين نحو 4.5 مليون دولار، وصادرات خمائر نحو 4 ملايين دولار، و عصائر نحو 3.6 مليون دولار، وصلصلة طماطم نحو 3 ملايين دولار، وبن مصنع نحو 2.8 مليون دولار، وألبان ومشتقاتها نحو 1.5 مليون دولار.

