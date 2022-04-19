تعد صينية الـ كوسة باللحمة المفرومة والبشاميل من الأكلات الشهية التى يمكن الاستعانة بها على مائدة رمضان بسبب قيمتها الغذائية العالية ومذاقها المميز

طريقة عمل كوسة باللحمة المفرومة والبشاميل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة

مقادير كوسة باللحمة المفرومة والبشاميل

كوسة لحمة مفرومة كريمة سمـنة

لبن زيت

زبدة

دقيق

جبنة موتزاريلا

ثوم

فلفل أسود

ملح

جوزة الطيب

نعناع ناشف

مرقة

بصل

طريقة عمل كوسة باللحمة المفرومة و البشاميل

* في البداية افرمي البصل والثوم فى الكبة وفى طاسة على النار سيحي السمنة ثم شوحي بها البصل والثوم ثم ضيفى اللحمة المفرومة و استمرى فى التقليب مع الملح والفلفل الأسود

* قطعي الكوسة حلقات ثم شوحيها على النار مع ثوم و مكعب مرقة و نعناع و حوزة الطيب و زعتر ضيفى اليها اللحمة المفرومة

* في طاسة أخرى على النار شوحى الدقيق مع زبدة و مكعب مرقة ثم ضيفى اليه اللبن والكريمة ويقلبوا حتى الحصول على البشاميل

* ضعى الخليط فى البايركس مع الصوص و يرش بالجبنة الموتزاريلا و يدخل صينية الكوسة باللحمة المفرومة فى الفرن لمدة 25 دقيقة تقريبا .