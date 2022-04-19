فرقة ثلاث اخوات فى تحدي جديد لاغنية يا معافر لـ شيرين

قدمت فرقة ثلاث اخوات تحدي جديد لاغنية " يا معافر" للفنانة شيرين عبد الوهاب والتي قدمتها كاغنية دعائية ضمن الموسم الرمضاني لعام ٢٠٢٢ ونشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ولقى التحدي تفاعلا كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الرقصة التي قدمتها فرقة ثلاث اخوات.

وكانت شيرين عبد الوهاب تصدرت موقع يوتيوب بعد مرور يوم على عرضها؛ حيث أصبحت الأعلى استماعًا فى العالم خلال 24 ساعة، وحققت الاغنية ٣٩ مليون مشاهدة.

وأغنية "يا معافر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد العسيلي، توزيع النابلسي.

وتقول كلمات أغنية "يا معافر": "دايما في الصورة أسطورة، وخطير مش أي خطورة، وشديد، وعنيد باصة على بعيد، ربك مبيديش أبدا حمل تقيل، غير للكتف اللي يشيل، يا معافر كمِّل للآخر".

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن اعمالها القادمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث قام أحد المتابعين بسؤالها “هل في كليب قريب و كام اغنية ”

وجاء رد شيرين عبد الوهاب كالاتي : ٣ اغاني و ٢ فيديو كليب ان شاء الله .