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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وقعنَ في فخ المحظور.. حكاية 5 بنات من تيك توك إلى التخشيبة

فتيات تيك توك
فتيات تيك توك

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي في وقتنا الحالي، بابا لتحقيق الشهرة التي يسعى إليها عدد كبير من الشباب، فباتوا يصنعون مقاطع فيديو مختلفة المحتوى سواء عن حياتهم الشخصية أو يقدمون خلالها مادة مفيدة لمن يشاهدها، إلا أن البعض أستغل تلك الوسيلة لأغراض سيئة.

بعض الفتيات قررن تحقيق الشهرة من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، بمقاطع فيديو تسئ للمجتمع المصري، وقادتهن تلك المقاطع في نهاية الطريق إلى السجن.

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حكايات 5 بنات من «تيك توك» إلى التخشيبة

حنين حسام

حنين حسام

حنين حسام فتاة التيك توك، في أوائل العشرينات من عمرها، كانت تسجل مقاطع فيديو عبر منصة التيك توك، تستغل الفتيات مقابل المال عبر منصات مشاركة الفيديو، وكانت تُغني وترقص أمام الكاميرا في حركات تستعرض خلالها جسدها، أمام  أكثر من 900 ألف متابع.

كانت حنين حسام تدعو الفتيات للانضمام إلى منصة مشاركة فيديوهات أخرى «لايكي»، قالت أن بإمكانهن جني الكثير من الأموال من خلال بث مقاطع فيديو مباشرة عبر هذا التطبيق.

أصدرت المحكمة أمس الإثنين حكمها ضد فتاة التيك توك حنين حسام، بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنية بتهمة الإتجار بالبشر.

مودة الأدهم

مودة الادهم

رصدت مباحث الآداب عدة فيديوهات لفتاة التيك توك مودة الادهم ترتدي فيها ملابس فاضحة وتم ضبطها بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية والتحريض على الفسق والفجور، إلى جانب تهمة الإتجار بالبشر، حيث كانت تستغل الأطفال وتحرضهم على الانحراف.

قضت المحكمة بمعاقبة مودة الأدهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

موكا حجازي

موكا حجازي

كانت موكا حجازي تنشر مقاطع فيديو خادشه للحياء، وتحرض على الفسق والفجور، من خلال نشر فيديوهات على مواقع “التيك توك”، ويوتيوب، وانستجرام.

تم القبض على موكا حجازي، بتهم نشر الرزيلة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق والفجور، وممارسة اعمال منافية للآداب، وقررت محكمة الطفل بالجيزة تأجيل جلسات استئناف موكا حجازي، على حكم حبسها سنة إلى جلسة 26 إبريل.

هدير الهادي

هدير الهادي

كانت الفتاة هدير حمدي عبد الهادي سعد، المعروفة إعلاميًا باسم هدير الهادي تنشر مجموعة من الفيديوهات والصور على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، منها تطبيق «تيك توك»، تحرض خلالها على الفسق.

ألقت النيابة القبض عليها ووجهت لها 5 تهم هي « نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام، القيام بفعل فاضح بشكل علني، ممارسة الدعارة بمقابل، الإعلان عن طريق حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تتضمن الدعوة إلى لفت الأنظار للدعارة.

قضت المحكمة الاقتصادية بعد عدة جلسات بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف جنية.

منار سامي

منار سامي

كانت منار سامي اعتادت ممارسة الأعمال المنافية للآداب لاستقطاب عملائها، وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى مخل من شأنها خدش الحياء العام،  هو الأمر الذي اعترفت به بعد ان تم ضبطها داخل كافية بأحد المناطق في محافظة القليوبية، بصحبة شخص عاطل وبحوزتهم سلاح أبيض وأقراص مخدرة، ووجهت النيابة لها تهمة نشر الفسق وحيازة سلاح ومخدرات.

اعترفت منار سامي أنها قامت بتصوير مقاطع فيديو للحصول على الأموال، لصالح شركة تسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعي.

حنين حسام تيك توك مودة الادهم موكا حجازي هدير الهادي منار سامى

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