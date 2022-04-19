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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. أنوشكا: محمد سلامة من أسباب قبولى العمل في راجعين يا هوى.. إلهام شاهين: شاهدت مئات الفيديوهات لداعشيات قبل بطلوع الروح

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة وجاءت كالتالي:

أنوشكا: محمد سلامة من أسباب قبولى العمل في راجعين يا هوى.. خاص

تشارك الفنانة أنوشكا  فى المارثون الرمضانى 2022 بـ مسلسل "راجعين يا هوى"، وهو قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة .

وتحدثت أنوشكا فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد على مشاركتها فى مسلسل "راجعين يا هوى" قائلة : المخرج محمد سلامة من أهم أسباب قبولى لـ مسلسل "راجعين يا هوى "، فهو مخرج شاب ومتمكن من أدواته ولديه إضافات ولمسات فى منتهى الأهمية.

وتابعت أنوشكا : أصبح لدينا جيل كبير من المخرجيين الشباب لديهم رؤية وبصمة واضحة واستطاعوا أن يثبتوا انفسهم وسط جيل من عمالقة الإخراج ،وأيضا بسبب التطور التكنولوجى بشكل خاص وتطوير الصناعة بشكل عام فى السنوات الأخيرة ".

وأضافت : هناك عدد كبير من المخرجين الشباب لديهم القدرة على المنافسة عالميا.

إلهام شاهين: شاهدت مئات الفيديوهات لداعشيات قبل «بطلوع الروح»

أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها شاهدت مئات من مقاطع الفيديو لداعشيات أثناء التحضير إلى مسلسل “بطلوع الروح” الذي يتم عرضه حاليا، بالإضافة إلى جلسات العمل التى جمعتها مع المؤلف والمخرجة قبل التصوير للوقوف على تفاصيل الشخصية.

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “سعيدة بالتعاون مع المخرجة كاملة أبو ذكرى للمرة الثالثة من خلال مسلسل ”بطلوع الروح"، بعد أن التقينا من خلال فيلم “واحد صفر”، و"يوم للستات"، وهي مخرجة مجتهدة للغاية، والممثل تحت قيادتها يظهر بشكل مختلف". 

مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم.

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