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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يفتتح أكبر منفذ تجزئة لبيع الخضراوات والفاكهة بسعر الجملة ..شاهد

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

أفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اكبر منفذ لبيع الخضروات والفاكهة للتجزئة بأسعار الجملة واللحوم والسلع الغذائية والمخبوزات بأسعار مخفضة اقل من مثلها في الأسواق الخارجية، تحت شعار لا للغلاء، والذي اقامته محافظة الجيزة في حي الطالبية لتوفير احتياجات المواطنين .

واشار المحافظ ان المنفذ مقام بنهاية شارع العريش في نطاق حي الطالبية ويضم ٢٧ باكية لبيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة الي جانب اللحوم والسلع الغذائية وغيرها من الاحتياجات اليومية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ باكيات البيع للوقوف علي الاسعار المعلنه ومدي الالتزام بنسب التخفيض عن الاسواق الخارجية.

واستمع المحافظ لآراء المواطنين عن جودة السلع والمنتجات المعروضة ومدي رضاءهم عن الاسعار المعلنة والتي لاقت استحسان كبير من قبلهم.

وأكد راشد أن المحافظة تسعى لإقامة أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهه واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك بالاشتراك والتعاون مع العديد من الجهات.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير قطع اراضي فضاء بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المدنى لإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة للمواطنين لتوسيع دائرة النفع، مؤكداً انه فور توفير قطع الأراضي سيتم الدفع بالشركات والعارضين لعرض المنتجات بها بأسعار مخفضة انطلاقاً من المجهودات التى تنفذها المحافظة لمحاربة الغلاء.

وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار.

واضاف راشد ان غرفه عمليات محافظة الجيزة تتلقي اي شكاوي من  المواطنين علي مدار اليوم بشأن اي غلاء في اسعار السلع او ممارسات احتكارية او وجود نقص باي سلعه ويتم التعامل الفوري معها  من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371 ، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

رافق المحافظ خلال افتتاح المنفذ اللواء علاء بدران السكرتير العام  واشرف تامر رئيس حي الطالبية وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة واسعد منادي مدير مديرية الزراعة .

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WhatsApp Image 2022-04-19 at 1.47.01 PM (1)
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محافظ الجيزة منافذ بيع الخضروات والفاكهة بيع الخضروات والفاكهة شعار لا للغلاء حي الطالبية شارع العريش بيع الخضروات والفاكهة التجزئة مديرية التموين بالجيزة

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