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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يصطحب مريضا بفشل كلوي بسيارته لمستشفى أبوتشت المركزي.. صور

جولة مستشفى أبوتشت
جولة مستشفى أبوتشت

اصطحب اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مريض فشل كلوى، بسيارته إلى مستشفى أبوتشت المركزى، على خلفية شكوى من المريض برفض المستشفى استقباله لعدم أحقيته بالدور.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ قنا ، بمدينة أبوتشت، حيث تقدم إليه المواطن بشكوى يتضرر فيها من رفض المستشفى تقديم الخدمة الطبية له ، فقرر مرافقته إلى المستشفى.

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 و كلف محافظ قنا ، إدارة المستشفى بتقديم كافة أوجه الرعاية للمريض ، و الاهتمام بالمرضى و معاملتهم معاملة لائقة.

و تفقد محافظ قنا ، مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمقر المؤقت لمستشفى أبوتشت المركزى، و استفسر من المرضى عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم ، مشدداً على إدارة المستشفى والأطباء بضرورة توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

من جانبه أعرب المواطن ، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ قنا لحرصه على الاستماع إلى شكواه والاستجابة لها بشكل فورى .
 

جولة مستشفى أبوتشت
جولة مستشفى أبوتشت
جولة مستشفى أبوتشت
جولة مستشفى أبوتشت
جولة مستشفى أبوتشت
جولة مستشفى أبوتشت
جولة مستشفى أبوتشت
جولة مستشفى أبوتشت
جولة مستشفى أبوتشت
جولة مستشفى أبوتشت
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