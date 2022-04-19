محافظ قنا يصطحب مريضا بفشل كلوي بسيارته لمستشفى أبوتشت المركزي.. صور

اصطحب اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مريض فشل كلوى، بسيارته إلى مستشفى أبوتشت المركزى، على خلفية شكوى من المريض برفض المستشفى استقباله لعدم أحقيته بالدور.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ قنا ، بمدينة أبوتشت، حيث تقدم إليه المواطن بشكوى يتضرر فيها من رفض المستشفى تقديم الخدمة الطبية له ، فقرر مرافقته إلى المستشفى.

و كلف محافظ قنا ، إدارة المستشفى بتقديم كافة أوجه الرعاية للمريض ، و الاهتمام بالمرضى و معاملتهم معاملة لائقة.

و تفقد محافظ قنا ، مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمقر المؤقت لمستشفى أبوتشت المركزى، و استفسر من المرضى عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم ، مشدداً على إدارة المستشفى والأطباء بضرورة توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

من جانبه أعرب المواطن ، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ قنا لحرصه على الاستماع إلى شكواه والاستجابة لها بشكل فورى .



جولة مستشفى أبوتشت

جولة مستشفى أبوتشت

جولة مستشفى أبوتشت

جولة مستشفى أبوتشت

جولة مستشفى أبوتشت

جولة مستشفى أبوتشت

جولة مستشفى أبوتشت

جولة مستشفى أبوتشت

جولة مستشفى أبوتشت