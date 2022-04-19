محافظ قنا يتفقد أسواق بيع السلع الغذائية ومعارض أهلا رمضان بأبوتشت

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة مفاجئة علي أسواق بيع السلع الغذائية والخضروات و الفاكهة ومعرض " أهلا رمضان" بمدينة أبوتشت، سيرًا على الأقدام للإطمئنان على توافر السلع الأساسية والغذائية والتأكد من إلتزام التجار بالأسعار المحددة دون مغالاه ، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، بضرورة متابعة الاسواق ، والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها.

رافقه خلال الجولة، حازم عمر، نائب المحافظ ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين ، و المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الإجتماعى ، و الدكتور ابراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ، والدكتور قدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

وقال محافظ قنا ، إن معارض أهلا رمضان ، ومنافذ بيع السلع الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ" أمان" التابعة لوزارة الداخلية ، و منافذ مشروعات المحافظة والوحدات المحلية أحدثت توازنًا فى أسعار السلع بالأسواق، حيث ساهمت فى زيادة السلع المعروضة مما أدى إلى خفض أسعار السلع الإستهلاكية.

و دعا الداودى، المواطنين الإقبال على الشراء من معارض أهلا رمضان ومنافذ بيع السلع المدعمة و العزوف عن الشراء من الأماكن التى تبيع السلع بأسعار مرتفعة، لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، مؤكداً على استمرار جولاته الميدانية على الأسواق لضبط الأسعار.

وأضاف محافظ قنا ، أن الدولة نجحت قبل حلول شهر رمضان المبارك فى اتخاذ التدابير اللازمة التى ساهمت فى تقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة على المواطنين ، ولا سيما ما يتعلق منها بتوافر السلع الأساسية ، وخفض أسعارها ، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات و التخفيضات على اسعار اللحوم و الدواجن و مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية ، خاصة لما يواكب الشهر الكريم من ارتفاع فى حجم الطلب على كافة السلع من هذا النوع.

و شدد الداودى ، على أصحاب المحال التجارية والبائعين بالأسواق بضرورة الإلتزام بالأسعار الإسترشادية ، والإعلان عنها ، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت تكثيف للحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق ، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على استقرار الأسعار .

استمع محافظ قنا ، إلى طلبات وشكاوى عدد من أهالي مدينة أبوتشت ، للتعرف بشكل مباشر على مختلف الطلبات والمشكلات التى تواجههم والمتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

وأكد محافظ قنا ، أن ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيسهم في حل تلك المشكلات وتحقيق المطالب، بما يلبى طموحات المواطنين ، فهى تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومؤكداً لهم أن الدولة تحرص على إنجاز مشروعات المبادرة في أسرع وقت وعلى أكمل وجه.

جولة باسواق أبوتشت

جولة باسواق أبوتشت

جولة باسواق أبوتشت

جولة باسواق أبوتشت

جولة باسواق أبوتشت

جولة باسواق أبوتشت