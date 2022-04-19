محافظ قنا يتفقد أسواق بيع السلع الغذائية ومعارض أهلا رمضان بأبوتشت

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة مفاجئة علي أسواق بيع السلع الغذائية والخضروات و الفاكهة ومعرض " أهلا رمضان" بمدينة أبوتشت، سيرًا على الأقدام للإطمئنان على توافر السلع الأساسية والغذائية والتأكد من إلتزام التجار بالأسعار المحددة دون مغالاه ، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، بضرورة متابعة الاسواق ، والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها.
رافقه خلال الجولة، حازم عمر، نائب المحافظ ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين ، و المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الإجتماعى ، و الدكتور ابراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ، والدكتور قدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.
وقال محافظ قنا ، إن معارض أهلا رمضان ، ومنافذ بيع السلع الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ" أمان" التابعة لوزارة الداخلية ، و منافذ مشروعات المحافظة والوحدات المحلية أحدثت توازنًا فى أسعار السلع بالأسواق، حيث ساهمت فى زيادة السلع المعروضة مما أدى إلى خفض أسعار السلع الإستهلاكية.
و دعا الداودى، المواطنين الإقبال على الشراء من معارض أهلا رمضان ومنافذ بيع السلع المدعمة و العزوف عن الشراء من الأماكن التى تبيع السلع بأسعار مرتفعة، لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، مؤكداً على استمرار جولاته الميدانية على الأسواق لضبط الأسعار.
وأضاف محافظ قنا ، أن الدولة نجحت قبل حلول شهر رمضان المبارك فى اتخاذ التدابير اللازمة التى ساهمت فى تقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة على المواطنين ، ولا سيما ما يتعلق منها بتوافر السلع الأساسية ، وخفض أسعارها ، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات و التخفيضات على اسعار اللحوم و الدواجن و مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية ، خاصة لما يواكب الشهر الكريم من ارتفاع فى حجم الطلب على كافة السلع من هذا النوع.
و شدد الداودى ، على أصحاب المحال التجارية والبائعين بالأسواق بضرورة الإلتزام بالأسعار الإسترشادية ، والإعلان عنها ، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت تكثيف للحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق ، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على استقرار الأسعار .
استمع محافظ قنا ، إلى طلبات وشكاوى عدد من أهالي مدينة أبوتشت ، للتعرف بشكل مباشر على مختلف الطلبات والمشكلات التى تواجههم والمتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.
وأكد محافظ قنا ، أن ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيسهم في حل تلك المشكلات وتحقيق المطالب، بما يلبى طموحات المواطنين ، فهى تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومؤكداً لهم أن الدولة تحرص على إنجاز مشروعات المبادرة في أسرع وقت وعلى أكمل وجه.