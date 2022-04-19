الكبير أوي الحلقة 18 .. جنون چوني بسبب اليوتيوب ومكي يقطع الإنترنت

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل “الكبير أوي” العديد من التفاصيل الكوميدية المشوقة.

بدأت أحداث الحلقة بهوس چوني وجنونه بزيادة المتابعين لديه وقام بالذهاب لشخص لكي يزود له المتابعين وطلب منه ٢٥٠ ألف جنيه.

جوني والعترة

وذهب چوني للكبير وطلب منه أن يبيع جزءا من الأرض وصارحه بالحقيقة، الأمر الذي استفز الكبير وجعله يقطع الإنترنت عن المنزل لمدة أسبوع.

وبعد مرور الأسبوع بدون إنترنت ساءت حالة چوني النفسية، حتى رمى له الكبير الأموال وعند محاولة چوني الحصول عليها وقع من على التراس، وبعد مرور أسبوعين ابتعد چوني عن السوشيال ميديا تماماً حتى فاجأه هدرس أنه أصبح لديه ٣ مليون متابع، الأمر الذي جعله يفتح الحساب مجدداً ويقوم بتصوير الفيديوهات من جديد.

الكبير اوي

بينما تصدرت الحلقة الـ ١٨ من مسلسل “الكبير اوي” لـ أحمد مكي، مواقع التواصل الاجتماعي حيث اشاد الجمهور بها بسبب الكوميدية الشديدة التي شهدتها أحداث الحلقة.

998D97B7-1CE8-46B3-A2C2-E0A3D40743BA

87664A92-F142-4BA2-9E69-4CC3008AE9C1

B62E90F9-E725-4144-A93D-97C0745D1010

71E819BE-1419-4379-A178-2C51927A0675

D14D11EB-BEF9-4CBE-9751-BD0A219DC2FB