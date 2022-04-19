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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا..مسلسل الكبير أوي6 يتصدر تريند تويتر..وأحمد زاهر ينشر البوستر التشويقي لفيلم فارس

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 6

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شاهد.. أحمد الفيشاوي يعرض لياقته الجسدية من داخل الجيم

كاجوال على البحر.. هاني سلامة ينشر صورة جديدة من كواليس ملف سري

محمد شريف يتصدر تريند تويتر عقب ظهوره في رامز موفي ستار

أحمد زاهر ينشر البوستر التشويقي لفيلم فارس

الفنان محمود حجازي يكشف عن تعرضه لخلع في الكتف والخضوع لعملية جراحية

من أمام الكعبة.. عصام الحضري بصحبة عائلته بعد أداء مناسك العمرة

ببدلة بيضاء.. أحدث ظهور لـ نور اللبنانية عبر انستجرام

عقب عرض الحلقة 17.. مسلسل الكبير أوي 6 يتصدر تريند تويتر

كارولين عزمي تحتفل بعيد ميلادها عبر انستجرام

بإطلالة ساحرة.. سهير الصايغ تخطف الأنظار من كواليس مسلسل "المداح 2"

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