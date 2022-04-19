تموين المنيا: توريد 81.5 طن قمح بالصوامع

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا استلام 47 طن و893 كيلو جرام من محصول القمح المحلي بصوامع الشيخ فضل والبهنسا ومطاحن مصر الوسطي لتصبح إجمالي الكميات الموردة منذ بداية فتح باب التوريد 81 طن و599 كيلو جرام.

من جانبه شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على ضرورة تفعيل دور اللجان المشكلة ومشاركة المزارعين في عملية توريد محصول القمح لموسم 2022 بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لتحقيق الأهداف المطلوبة من توريد محصول القمح في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بحضور إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة ومسئول الإصلاح الزراعي ومسئولي الجمعيات الزراعية المشتركة بجميع المراكز ومسئول الجمعيات الحقلية.

أكد المحافظ، ضرورة توحيد الجهود والعمل على تسهيل عملية توريد محصول القمح وتذليل العقبات، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة كافة الإمكانيات اللازمة لتوريد محصول القمح هذا الموسم.

وأضاف أنه تم فتح 44 موقع تخزيني بدائرة المحافظة لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022 وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.

يشار إلى أن محافظ المنيا شهد استقبال أول سيارة تجرى أعمال التوريد محصول القمح بصومعة نفرتيتي بقرية دماريس التابعة لمركز المنيا.