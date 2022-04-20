زيلينسكي: "لو حصلنا على كافة الأسلحة التي نحتاجها كنا أنهينا الحرب بالفعل"

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رسالة صارخة إلى القادة الغربيين، زاعم فيها أنه إذا كان لأوكرانيا إمكانية الوصول إلى جميع الأسلحة التي تحتاجها، فإن الحرب كانت ستنتهي بالفعل.

وقال زيلينسكي، “إذا كان لدينا إمكانية الوصول إلى جميع الأسلحة التي نحتاجها، والتي يمتلكها شركاؤنا والتي يمكن مقارنتها بالأسلحة التي تستخدمها روسيا، لكنا قد أنهينا هذه الحرب بالفعل. كنا قد استعدنا السلام بالفعل وحررنا أراضينا من المحتلين. لأن تفوق الجيش الأوكراني في التكتيكات واضح تمامًا”.

وأضاف: “ليس من العدل أن أوكرانيا لا تزال مجبرة على السؤال عما يخزنه شركاؤها في مكان ما لسنوات. إذا كانت لديهم الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا هنا، وتحتاجها الآن، وإذا كانت لديهم الذخيرة التي نحتاجها هنا والآن، فمن واجبهم الأخلاقي أولاً وقبل كل شيء المساعدة في حماية الحرية. ساعد في إنقاذ حياة الآلاف من الأوكرانيين”.

وتابع قائلا: “إذا كنا قد تلقينا ما نحصل عليه الآن في الأسبوع الأول من الحرب، فإن الفائدة التي تعود على أوكرانيا والحرية في أوروبا ستكون أكبر، أنا متأكد. وإذا حصلنا على ما يخطط بعض الشركاء لتسليمه إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة في الوقت الحالي، فسيؤدي ذلك إلى إنقاذ حياة آلاف الأشخاص”.

وختم قائلا: “آمل أن يسمع الشركاء هذه الأطروحة ويفهموا أن كل يوم مهم. أي تأخير في مساعدة أوكرانيا يمنح المحتلين فرصة لقتل المزيد من الأوكرانيين”.