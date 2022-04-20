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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«الدولار» يعيق الزمالك عن التعاقد مع أجانب.. والإدارة تعدل لائحة الإعلانات

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة،  أن نادي الزمالك يُعاني من مشكلة كبيرى تتعلق برغبة الفريق في إحلال وتجديد دماء المحترفين المتواجدين في الفارس الأبيض، والتعاقد مع آخرين.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC ، مسئولو الزمالك استقروا على رحيل أكثر من اللاعبين من الأجانب والتعاقد مع آخرين".

وأكمل شبانة، مسئولو الزمالك قرروا رحيل الثنائي التونسي سيف الجزيري وحمزة المثلوثي إلى جانب المغربي محمد أوناجم ورزاق سيسيه في الوقت الذي لم يتم حسم موقف المغربي أشرف بن شرقي حتى الآن حيث ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري

وأضاف شبانة، إدارة الزمالك تفاوضت مع أكثر من لاعب بالفعل ووضعوا استراتيجية متمثلة في منح راتب 300 ألف دولار لأي لاعب يرغبون في التعاقد معه، بالإضافة إلى  400 ألف من العملة ذاتها لناديه، إذا كان مرتبط بتعاقد مع أي نادي، وراتب مليون دولار للاعب إذا كان من الفئة الأولى على غرار أشرف بن شرقي أو فرجاني ساسي.

واتخذت إدارة الزمالك قرار جديد بشأن نسبة النادي في الإعلان الذي يظهر فيه اللاعب، وكشفها شبانة قائلًا:" الإدارة غيرت لائحة البرامج التليفزيونية وحددت نسبة 30% وذلك بموافقة كتابية للاعبين".
وأتم شبانة، لائحة الإعلانات في نادي الزمالك تنص في الوقت الحالي على عدم حصول اللاعب على أذن من الإدارة للظهور في الإعلانات، ولا توجد نسبة للنادي من قيمة ظهور اللاعبين في الإعانات والبرامج.

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«الدولار» يعيق الزمالك عن التعاقد مع أجانب.. والإدارة تعدل لائحة الإعلانات

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