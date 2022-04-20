مدرب المصري للسلوم: أحلم بإقصاء الأهلي من كأس مصر

أكد أحمد عبد الرؤوف نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني الحالي لنادي المصري للسلوم، أنه يحلم بتحقيق الفوز على النادي الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

وتابع نجم الكرة المصرية السابق، أثناء وجوده ضيفًا في برنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: أنه تحدث مع لاعبيه عقب معرفته بمواجهة الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر، وأبلغهم بضرورة منح النادي الأهلي احترامًا كبيرًا ولكن في الوقت ذاته لا يجب أن يتحول إلى رهبة.

وتابع عبد الرؤوف، بالطبع لدي طموح مشروع بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر حتى ولو كان على حساب النادي الأهلي، وأبلغت اللاعبين أن هناك بعض لاعبي الأهلي لعبوا لأندية في الدرجة الثانية وعلى رأسهم محمد مجدي أفشة الذي ارتدى قميص الرجاء المطروحي في وقتًا سابق".

وأتم مدرب المصري للسلوم، نجم الكرة المصرية السابق، النادي الأهلي فريق كبير للغاية لا خلاف في هذا الأمر، لكني أسعى إلى مناطحته فنيًا في هذه المباراة، وأحاول خلق الدوافع لدى اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة".