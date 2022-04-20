نادر السيد: فيريرا أثبت نجاحه في معادلة صعبة مع الزمالك

قال نادر السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن فيريرا مدرب الزمالك، أثبت نجاحه الكبير بتوليه مهمة تدريب الفريق من منتصف الموسم، مع اكتشاف نقاط القوة والضعف لدى فريقه بشكل سريع.

وأضاف نادر السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن فيريرا ما زال يبحث عن التجانس الكامل للاعبين، مع الحفاظ على الانتصارات والمنافسة على الدوري وهي معادلة صعبة.

وأشار نادر السيد، إلى أن فيريرا، اكتشف أكثر من لاعب أفاد الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، موضحًا أن ما يفعله فيريرا هو اكتشاف لاعبين جدد في مراكز تحتاج للاعبين، فضلًا عن أن الفريق بشكل عام لديه شخصية قوية أمام المنافسين داخل الملعب.

واختتم تصريحاته، أن شخصية فيريرا مقنعة وملهمة لدى لاعبي الزمالك، وهو ما أثر عليهم بالإيجاب أمام المنافسين، مشيرًا إلى أنه ما زال لم يكتشف سيف الدين الجزيري بشكل كامل، فضلًا عن أنه قد يكون لديه قناعات بعمر السعيد عن الجزيري.