نتائج دوري أبطال آسيا.. الهلال يتأهل.. والريان يحسم قمة الشارقة

أُسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بعد مباريات مثيرة وقوية شهدت نتائج غير متوقعة.



وحقق الهلال الفوز الرابع على التوالي بعدما تغلب على الاستقلال الطاجيكي بنتيجة 3-0 على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وسجل النيجيري أوديون إيجالو هدفين في الدقيقتين (8 و33) وأضاف سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.



ونجح الريان القطري في الفوز على الشارقة الإماراتي بنتيجة 3-1 على استاد الملك فهد الدولي.



وتعادل نادي الفيصلي السعودي مع ناساف الأوزبكي بدون أهداف في مباراة أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ليحافظ على سجله خالي من الهزائم خلال مشاركته الأولى التاريخية بدوري أبطال آسيا.

وفاز الوحدات الأردني على السد القطري 3-1 على نفس الملعب في مفاجأة مدوية.