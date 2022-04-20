سحورك عندنا .. طريقة عمل الأومليت و الفول بالليمون

سؤال يحير كثيرين وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان، اليوم نقدم طريقة عمل الأومليت و الفول بالليمون على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

مكونات الأومليت

2 بيض

2 حبة طماطم

1 بصلة

1 فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أحمر

1/2 ملعقة صغيرة قرفةملح حسب الذوق



طريقة تحضير الأومليت بالخطوات



يضاف الثوم المهروس ثم الطماطم المفرومة ونتركها تطهى ويقطع البصل جنبًا إلى جنب ويقلى حتى يصبح مقرمشًا وبمجرد الانتهاء من ذلك ، وييضاف إلى الطماطم مع إضافة الملح والفلفل والقرفة ومسحوق الفلفل الأحمر وامزجي المكونات

يضاف البيض وبمجرد أن يصبح البيض جاهزًا ، زينه بالبصل المقلي. تقدم مع خبز مسطح واستمتع بالطعم!

الفول بالليمون والطماطم

2 علبة فول مدمس

2 حبة طماطم مبشورة بدون قشر

عصير ليمون

ملح

4 فص ثوم مفروم

زبدة

كمون

فلفل

كزبرة جافة

طريقة تحضير الفول بالثوم والطماطم

يشوح الثوم مع الزبدة ويتبل بملح وفلفل وطماطم مبشورة وعصير ليمون وكزبرة ناشفة وكمون ثم يضاف الفول ثم أغرفيه في طبق التقديم ثم تضاف الزبدة للوجه ويقدم الفول ساخنا.