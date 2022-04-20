مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-4- 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 20 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباريات الدوري الإنجليزي وكأس إيطاليا.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
نيوكاسل X كريستال بالاس – 8.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
إيفرتون X ليستر سيتي – 8.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1
تشيلسي X أرسنال – 8.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
مانشستر سيتي X برايتون – 9 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد X غرناطة – 7 مساء
سيلتا فيجو X خيتافي – 8 مساء
أوساسونا X ريال مدريد – 9.30 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
أودينيزي X ساليرنيتانا – 6.45 مساء - DAZN 1HD Italia
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
موناكو X نيس – 7 مساء
ستاد ريمس X ليل – 7 مساء
مارسيليا X نانت – 9 مساء
أنجيه X باريس سان جيرمان – 9 مساء
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
يوفنتوس X فيورنتينا – 9 مساء - AD SPORTS 2 HD